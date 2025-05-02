Samandağ'da Molotofkokteyline Gözaltı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şantiye çalışması sırasında iş makinesine molotofkokteyli atan zanlı gözaltına alındı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Hıdırbey Mahallesi'nde yürütülen "3. Etap Şantiye Çalışması" sırasında toplanan 20 kişilik grup, ekiplere tepki gösterdi.
Bu sırada grupta yer alan N.M, çevresinde jandarma personeli ve işçilerin bulunduğu iş makinesine molotofkokteyli attı.
Jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alındı. Grup da bölgeden uzaklaştırıldı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, N.M'nin yanıcı maddeyi iş makinesine doğru attıktan sonra kaçmaya çalışması ve ekipler tarafından yakalanması yer aldı.
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