Samandağ\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobil ve motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Deniz Mahallesi'nde Servet Miçooğulları'nın evinin önündeki otomobili, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangın, aracın yanındaki motosiklete de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Otomobil ve motosiklette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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