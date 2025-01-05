Samandağ'daki Kafe, Sokak Köpeklerine Yuvalık Oldu - Son Dakika
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Samandağ'daki Kafe, Sokak Köpeklerine Yuvalık Oldu

Samandağ\'daki Kafe, Sokak Köpeklerine Yuvalık Oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kafe, 6 gün süren yağmurda üşüyen 3 sokak köpeğini iş yerine alarak onlara yiyecek ve sıcak bir ortam sağladı. Kafe çalışanları ve müşteriler, köpeklere sahip çıkarak onların yaşam haklarını destekliyor.

05.01.2025 11:27  Güncelleme: 11:32
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir kafenin çalışanları, 6 gün süren yağmurda ıslanıp, üşüyen 3 sokak köpeğine iş yerinin kapılarını açtı. Yaklaşık 1 aydır kafede bakılan köpekler, müşterileri rahatsız etmeden koltuklarda uyuyor. İş yeri çalışanlarının yanı sıra müşteriler de köpeklere ilgi gösteriyor.

İlçedeki Deniz Mahallesi'ndeki bir kafenin çalışanları, aralık ayında 6 gün süren yağışlarda ıslanıp, üşüyen 3 sokak köpeğini iş yerine aldı. Su ve yiyecek verilen, üzerlerine battaniye örtülen köpekler, o günden bu yana iş yerinden ayrılmadı. Bölgeden uzaklaşmayan köpekler zaman zaman iş yerine girip, koltuklarda uyumaya başladı. Müşterileri rahatsız etmeden kafede yaşayan köpeklere sahip çıkan iş yeri sahibi Mehmet Ali Boğday, hayvanların da birer canlı olduğunun unutulmamasını istedi.

'ONLARIN DA YAŞAMA HAKKI VAR'

Sokak hayvanlarına ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Boğday, "Onların da yaşama hakkı var. Soğuk ve yağışlı havalarda onlar da üşüyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyor, yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gün boyu kafeye istedikleri zaman girip koltuklarda uyuyorlar, kimseyi rahatsız etmiyorlar. Bizim yaptığımız çok normal, herkesin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerek. Misafirlerimiz de köpekleri sevip ilgileniyor, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

'ONLAR BİZE, BİZ ONLARA ALIŞTIK'

İş yeri çalışanlarından Buket Tarsuslu ise "Biz gece burayı kapattığımız zaman bizi uğurluyorlar. Sabah buraya geldiğimizde onlarla açılış yapıyoruz. Sürekli kendi yerlerini biliyorlar direkt gidip orada oturuyorlar. Mamaları, suları her zaman oluyor. Onlar bize, biz onlara alıştık. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Kafe müşterilerinden Mert Doğan ise köpekleri sürekli kafede gördüklerini, birlikte oturduklarını, hiçbir rahatsızlık duymadıklarını; aksine, sevdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samandağ'daki Kafe, Sokak Köpeklerine Yuvalık Oldu - Son Dakika

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