15:44 •
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi•
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner kentte oluşturulan kütüphane hizmete girdi.
Karaçay 2 Konteyner Kenti'nde yaptırılan kütüphane için açılış töreni düzenlendi.
Törende, koordinatör kaymakamlar Alper Kırgıl ve İbrahim Ergin ile vatandaşlar yer aldı.
Açılışın ardından kütüphaneyi gezen katılımcılar, kitapları inceledi.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'daki konteyner kentte kütüphane açıldı - Son Dakika