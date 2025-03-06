Samandağ Hastanesinde Yangın Panik Yarattı

Hatay'da Samandağ Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'ndeki hastanenin yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yoğun bakım ünitesindeki hastalar, tedbir amaçlı çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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