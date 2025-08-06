Sami Yusuf Yenikapı'da Konser Verecek

Müziğinde Doğu ile Batı arasında köprü kuran Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak.

Anadolu PSM ve SİS Production işbirliğinde düzenlenen konserde Yusuf'a 83 sanatçı eşlik edecek.

Konser öncesinde sosyal medya hesabı Instagramda bir video paylaşan Sami Yusuf, İstanbul'daki hayranlarına selam göndererek, "23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Burası ve insanları kalbime çok yakın"

Konserde ayrıca yeni albümünü tanıtacağını belirten Yusuf, "Türkiye ve dünyadan olağanüstü müzisyenlerle yeni albümüm 'Ecstasy: İki Deniz Arasında'dan parçaların prömiyerini yapacağım. Ayrıca sevilen eserlerden yeni düzenlemeler de paylaşacağız. Albüm tanıtımı için İstanbul'u seçtim çünkü burası ve insanları kalbime çok yakın." şeklinde konuştu.

Sami Yusuf, yeni albümünün canlı müziğin sihriyle unutulmaz bir deneyim vaat ettiğini vurgulayarak, "Müzisyenler, seyirci ve aramızdaki bağlantı anı benzersiz, başka türlü yakalanamaz. Bu deneyimi sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.