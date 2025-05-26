Şampiyonluk Depremdeki Arkadaşlara Armağan - Son Dakika
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Şampiyonluk Depremdeki Arkadaşlara Armağan

Şampiyonluk Depremdeki Arkadaşlara Armağan
26.05.2025 19:17
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Kahramanmaraş İstiklalspor, 2. Lig'e yükselirken şampiyonluğu hayatını kaybeden arkadaşlarına adadı.

Nesine 2. Lig'e yükselen Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, şampiyonluğu depremde kaybettikleri futbolcu arkadaşlarına adadı.

Antalya'da dün oynanan final maçının ardından Kahramanmaraş'a dönen kırmızı-beyazlı ekip, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Futbolcular ve teknik heyet, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Abdulkadir Dişbudak'ın kabri başına kupayı bırakarak dua etti.

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, yaptığı açıklamada, kulüp olarak bir hayali gerçekleştirdiklerini, anlamlı bir şampiyonluk kazandıklarını söyledi.

Elde edilen başarıda depremde vefat eden sporcuların da emeklerinin bulunduğuna değinen Akarca, "İlk profesyonel sezonda, depremde 5 futbolcusunu ve 9 güreşçimizi kaybeden kulüp olarak 'cennette bekleyenimiz var' sloganıyla bu yola çıkmıştık. Türkiye'de kazanılan en anmalı başarılardan birini elde ettiğimize inanıyoruz. Maneviyatı olan bir şampiyonluk yaşadık. Futbol bir spordan, bir kupadan çok öte. Depremde hayatını kaybeden futbolcularımızın emekleri de var şampiyonlukta. Bu kulübün başlangıcında onlar vardı. Biz her zaman bu anı bekliyorduk ve Allah nasip etti hayalimizi gerçekleştirme fırsatı bulduk. Kupayı depremde vefat eden kardeşlerimizle paylaştık." diye konuştu.

Teknik direktör Ramazan Çelik de kulüp olarak şampiyonluğun ötesinde bir duyguyu yaşadıklarını belirtti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübünden 5 futbolcunun hayatını kaybettiğini hatırlatan Çelik, "Kulübün başarılı olması, şampiyon olması burada yaşayan insanlar için çok önemliydi. Bu şampiyonluğu aldıktan sonra ziyaret etmek istediğimiz yer burası oldu. Çünkü bu takım deprem olduğu için Bal Ligi'nden 3. Lige çıktığında bir kupa kaldıramamıştı. Bunun için bu kupayı depremde hayatını kaybeden Abdulkadir Dişbudak'ın kabrine getirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Kamil İçer ise Nesine 3. Lig play-off finalini kazanarak hedeflerini gerçekleştirdiklerini, şampiyonluk kupasını da depremde vefat eden arkadaşları adına Abdulkadir Dişbudak'ın kabrine getirdiklerini kaydetti.

Futbolcu Ramazan Kaplan da zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını ve kupayı depremde vefat eden futbolcular Burhanettin Sever, Saruhan Bolat, Hakan Doğan, Taner Kahriman ve Abdulkadir Dişbudak'a armağan ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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