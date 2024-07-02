Samsun Canik'te kentsel dönüşüm başladı

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Samsun'un Canik ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 binanın yıkımına başlandı.

Canik Belediyesi, Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda bulunan depreme dayanıksız binaları yerinde dönüştürecek.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 bina boşaltılarak yıkım çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, basın mensuplarına, Samsun'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmasına imza attıklarını söyledi.

Güvenli ve konforlu konutlar ile vatandaşları buluşturmak için titizlikle çalışmaya devam ettiklerini anlatan Sandıkçı, "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Soğuksu Mahallesi'nde yer alan ve kullanım ömrünü tamamlamış, güvensiz yapı stoklarını ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşımızın yaşam güvenliği birinci önceliğimiz. Yıkılan binaların yerine depreme dayanaklı ve konforlu konutlar inşa edeceğiz." dedi.

Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaptıkları Şehr-i Bahçe Konutları ile vatandaşların yeni evlerine kavuştuğuna dikkati çekerek, "Büyük özveriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde 76 bin metrekare proje alanında Samsun'a kazandırdığımız 678 konut ve 29 ticari yapıdan oluşan Şehr-i Bahçe Konutları ile yeni ve güvenli konutları hemşehrilerimizle buluşturduk. Bir kez daha çevresinde sosyal yaşam alanları yer alan, güvenli ve konforlu konutları hemşehrilerimizle buluşturmak için Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizi hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.