Samsun\'da 122 Bin Uyuşturucu Hap ve 700 Gram Kokain Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde iş yerinde 122 bin sentetik ecza hapı ile 700 gram kokain bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepecik Mahallesi'nde H.K.D'ye (34) ait iş yerine düzenlenen operasyonda, depo kısmında 122 bin sentetik ecza hapı ile 700 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucunun İstanbul'dan köy yolları kullanılarak getirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan H.K.D, emniyete götürüldü.