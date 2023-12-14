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Samsun'da 13 Bin 440 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 13 Bin 440 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Samsun'da yapılan bir baskında, Berat Bektaş'ın evinde 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Bektaş tutuklandı.

Samsun\'da 13 Bin 440 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
14.12.2023 - 17:02,
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SAMSUN'da bir eve düzenlenen baskında 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Berat Bektaş, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Berat Bektaş'ı şüpheli olarak belirledi. Harekete geçen ekipler, Bektaş'ı İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve üst aramasında 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Bektaş, tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da 13 Bin 440 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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