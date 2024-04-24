Samsun'da 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Samsun'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı Samsun'da coşkuyla kutlandı. Etkinlikte öğrencilerin şiir okuması ve dans gösterileri yapıldı.

24.04.2024 00:25  Güncelleme: 00:38
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Samsun'da 23 Nisan coşkusu

SAMSUN - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı Samsun'da coşkuyla kutlandı.

İlkadım ilçesinde bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, " Sevgili çocuklar; Sizler bu ülkenin yarını, umudu, en büyük zenginliğisiniz. Geçmişten aldığınız güçle milletimizin geleceğini sizler şekillendireceksiniz. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramın sahibi olan siz değerli çocuklarımızın bu sorumluluğun bilinci ile hareket ederek çalışacağınıza, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak yaşatacağınıza, bugün yarın ve daima büyük ve önemli başarılara imza atacağınıza olan inancımız sonsuzdur. İyiliğin ve merhametin; sevginin ve saygının hakim olduğu bir dünya ideali; birlikte hayal eden, birlikte çalışan, birlikte yorulan, üreten ama asla vazgeçmeyen evlatlarımızın sayesinde gerçekleşecektir" dedi.

Akabinde yüzlerce kişinin katıldığı etkinliklerde şiirler okundu. Öğrenciler dans gösterileri yaptı. Minik öğrencilerin yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi. Kutlamalara ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, kaymakamlar, il müdürleri, kurum amirleri, askeri erkan, vatandaşlar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA

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