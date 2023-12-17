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Samsun'da 27 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 27 kişi yakalandı

Samsun'da, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 27 kişi yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlara da el konuldu.

Samsun\'da 27 kişi yakalandı
17.12.2023 - 19:33,
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Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda "uyuşturucu kullanmak" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanın da yer aldığı 27 kişi yakalandı.

Ayrıca bu kişilerin üzerinde ele geçirilen 252 sentetik ecza, 232,96 gram metamfetamin, 11 gram esrar, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin liraya el konuldu.

Kaynak: AA
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Operasyon, Samsun, Son Dakika

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