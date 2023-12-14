Samsun\'da 49 kişi yakalandı

Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 49 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda her 29 dakikada bir aranan şahıs yakalanarak, kentte 24 saatte aranan kişi yakalama rekoru kırıldı.

Operasyonda tasarlayarak öldürme suçundan 20 yıl, hırsızlık suçundan 10 yıl 20 gün, kasten yaralamadan, aralarında 7 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 49 kişi yakalandı.

Ayrıca bu kişilerin üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile 30 kesici ve delici alete el konuldu.