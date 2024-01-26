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Samsun'da Aranan 22 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Aranan 22 Kişi Yakalandı

Samsun'da yapılan çalışmalarda, aralarında müebbet hapis cezası bulunanların da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araba ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 111 kesici delici alet ele geçirildi.

Samsun\'da Aranan 22 Kişi Yakalandı
26.01.2024 - 20:47,
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Samsun'da aralarında müebbet hapis cezası bulunanların da olduğu aranan 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 2 günde yapılan çalışmalarda, aralarında kasten öldürmeden müebbet hapis, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 1 ay ve 8 yıl 1 ay hapis, kasten yaralamadan 5 yıl 7 ay ve uyuşturucu kullanmadan 5 yıl hapis cezası bulunanların da olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, araba ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 111 kesici delici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA
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