Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 kilo 248 gram esrar maddesi ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çarşamba İlçe Emniyet ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylerce Mahallesi'nde C.K'nin evine düzenlenen baskında, 1 kilo 248 gram esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirdi.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Esrar Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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