Samsun'da Gençlik Merkezi gönüllüleri şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Samsun'da Gençlik Merkezi gönüllüleri şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu

Samsun\'da Gençlik Merkezi gönüllüleri şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu

Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen programda, Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri ve üniversiteli gençler, şehit yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Programa ilçe yöneticileri, şehit yakınları ve öğrenciler de katıldı.

21.05.2024 09:20
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Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri, şehit yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Alaçam Gençlik Merkezi tarafından Alaçam Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda organize edilen programda ilçede ikamet eden şehit yakınları, üniversiteli gençlerle buluştu.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, daire amirleri, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Gençlik Merkezi gönüllüleri şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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