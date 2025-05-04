Samsun'da Heyelan Anması - Son Dakika
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Samsun'da Heyelan Anması

Samsun'da heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi için anma töreni düzenlendi. Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

04.05.2025 17:00
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SAMSUN'daki heyelanda hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişi için anma töreni düzenlendi.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda vefat eden Adem Kaya (35), çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5) için heyelan bölgesinde vatandaşlar anma töreni düzenlendi. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri karanfilleri ve çiçekleri olayın yaşandığı yerin yakınlarına bıraktı.

HEPİMİZ BU HEYELANI YAŞAYABİLİRDİK

Törende konuşan Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Bugün bir anma için buradayız. Ama hepimiz biliyoruz ki bu yaşanan felaket, herhangi birimizin başına gelebilirdi. Hayatını kaybeden çocuklar, hepimizin çocuğu olabilirdi. Bu yüzden çok üzgünüz. Anne bugün hastaneden taburcu oldu. Bu onun için de çok zor bir süreçti, şehir için de, hepimiz için de öyle. Bu acı, bize bazı şeyleri tekrar hatırlattı. Burası daha önce de sel yaşamış bir bölge. Gazetecilerimiz yazdı, sizler dile getirdiniz. Hepimiz biliyoruz. Bazı yerlerde bir şey oluyor, hemen koşuyorsunuz, 'burada da bir şey olmuş' diyorsunuz. Bu da demek oluyor ki artık sadece konuşmakla yetinmeyip harekete geçmeliyiz. Artık bu şehirde 'o' demeden, 'bu' demeden, birlikte hareket etmenin yollarını bulmalıyız. Çünkü Samsun hepimizin. Gelecek de burada büyüyen çocuklarımız. Egolarımızı bir kenara bırakıp, gerçekten sağlıklı ve güvenli bir Samsun için bir araya gelmeli, ortak akılla kararlar almalıyız. Daha fazla can yanmadan, daha fazla acı yaşanmadan bunu başarmalıyız" dedi.

Haber – Kamera: Berkay YILDIZ - Gökçen ÖZEN/ Samsun

Kaynak: DHA

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