Samsun'da İmamoğlu İçin Miting - Son Dakika
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Samsun'da İmamoğlu İçin Miting

CHP'li Seyit Torun, Samsun'daki mitingde, Erdoğan'ın korkusunu ve adaletsizliği eleştirdi.

13.04.2025 17:18
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Haber: Mehmet Oflaz - Kamera: Ünal Aydın

(SAMSUN) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Samsun'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, "Erdoğan, korktuğu için şu anda Ekrem İmamoğlu bunu yaşıyor ama sonuna kadar direneceğiz. O sandığı önümüze getireceğiz, adayımızı da yanımıza alacağız. İnsanların özgürlüklerini gasbettikleri gibi aynı yerde kalmalarına dahi tahammül edemiyorlar. Silivri'de ne oldu da şimdi oradaki insanları huzursuz ediyorsunuz? Bu korkunun eseri, hukuksuzluğun, adaletsizliğin eseri. Bu adaletsizliği de korkuyu da yeneceğiz" dedi.

Torun, CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginden önce ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bir dizi mitingin ilki olan Samsun mitinginde büyük bir coşku yaşandığını belirterek, insanların hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Yurttaşların tutuklamalar ve operasyonlara karşı olduğunu ifade eden Torun, 19 Mart operasyonu sonrasında Silivri'de tutuklu bulunan İBB bürokratlarının başka cezaevlerine gönderilmesini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Demokrasinin ve Cumhuriyet'in başlangıcındayız. Mitingler burada başlıyor, önümüzdeki hafta Yozgat ve İzmir'de devam edecek. Büyük bir coşku var. İnsanımız içinde yaşadığı hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı iradesini ortaya koyuyor. Samsun meydanı hıncahınç dolu. Bu bir iradenin sesi. Eğer iktidar, bu iradenin sesini duymazdan gelir, milletin iradesine karşı durursa sonuçta bu millet, adayı yanına, sandığı önüne getirir. Burada taşıma bir kalabalık yok. Sadece periferdekiler geldi. Birçok insan şunu söylüyor: 'Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığı asla kabul etmiyoruz.' Şu ana kadar yapılan suçlamaların hepsi boş çıktı. Sadece Erdoğan, korkusundan karşısında güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı istemiyor. Erdoğan, korktuğu için şu anda Ekrem İmamoğlu bunu yaşıyor ama buna sonuna kadar direneceğiz. O mücadeleyi meydanlarda, salonlarda, Meclis'te vereceğiz. O sandığı önümüze getireceğiz, adayımızı da yanımıza alacağız. Korkuyorlar artık. İnsanların özgürlüklerini gasbettikleri gibi aynı yerde kalmalarına dahi tahammül edemiyorlar. Silivri'de ne oldu da şimdi oradaki insanları huzursuz ediyorsunuz? Bu korkunun eseri, hukuksuzluğun, adaletsizliğin eseri. Bu adaletsizliği de korkuyu da yeneceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Samsun'da İmamoğlu İçin Miting - Son Dakika

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