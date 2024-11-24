Samsun\'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara

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Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle kent genelinde engelli ve hamile kamu görevlilerin 25 Kasım Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde yarın tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Alaçam'da 2 okul, Ayvacık'ta 6 okul, Çarşamba ve Atakum'da 3 okul, 19 Mayıs'ta 2 okul, Kavak'ta 4 okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okul ve Canik ile Bafra'daki kırsal kesimlerdeki okulların eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ilçelerden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.