Samsun'da kargoyla gönderilen elektrikli ısıtıcının içinde 1 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kargo yoluyla getirttiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramada, kargo yoluyla gönderilen elektrikli ısıtıcının içine zulalanmış 1 kilogram metamfetamin ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika