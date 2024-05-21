Samsun'da Milli Mücadele konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Milli Mücadele konferansı düzenlendi

Samsun\'da Milli Mücadele konferansı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan konuşmacı olarak yer aldı. Çağlayan, konferansta Samsun'un Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri başarıları, liderlik yetenekleri ve evrensel değerleri hakkında konuştu. Konferansa ilçe emniyet müdürü, üniversite yöneticileri ve öğrenciler de katıldı.

21.05.2024 09:07
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Samsun'un Bafra ilçesinde, "Milli Mücadele'de 19 Mayıs ve Samsun" konferansı gerçekleştirildi.

Bafra Gençlik Merkezince Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, konuşmacı olarak katıldı.

Çağlayan, Samsun'un Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının çakıldığı, ilk ateşin yakıldığı yer olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk savaşlardaki başarılarıyla büyük bir asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlılık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenilirlik, barış ve insanseverlik değerleriyle de evrensel bir kişi olmuştur." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan da Milli Mücadele'nin başlangıç meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ı gençlere unutturmamak adına düzenlenan konferansa katkı veren Çağlayan'a teşekkür etti.

Konferansa İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Çalışkan, Bafra Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hacı Avcı ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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