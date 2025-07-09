Samsun\'da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adnan Ö. (64) yönetimindeki 55 AOG 840 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Kirazlık mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Adnan Ö, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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