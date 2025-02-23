Samsun'da Otobüs Buzlanma Nedeniyle Refüje Saplandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüjde kara saplandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop'tan Samsun yönüne giden yolcu otobüsü, Yukarıelma mevkisinde buzlanma nedeniyle kaymaya başladı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs, refüje girerek kara saplandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Otobüs, ekiplerin yardımıyla refüjden çıkarıldı.
Samsun-Sinop kara yolunda kısa süreliğine trafik akışı aksadı.
Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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