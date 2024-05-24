Samsun\'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.K. (54) idaresindeki 55 KP 082 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Eğercili Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.K. (52) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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