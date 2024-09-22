Samsun'da Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Samsun'da Sağanak Uyarısı

Samsun'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor, dikkatli olunmalı.

22.09.2024 21:16
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Samsun'da şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan verilere göre, Atakum, İlkadım, Canik, Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Kavak, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

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