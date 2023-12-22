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Samsun'da sahte içki üretimi operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından yapılan kontrolde, yılbaşı öncesi bir evde sahte içki üreten 2 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda el yapımı içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

22.12.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:06
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde polisin yılbaşı öncesi bir evde yaptığı kontrolde sahte alkol üreten 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yaptıkları denetim ve kontrollerde İlkadım ilçesindeki bir evde 24 litre el yapımı içki, 170 litre damıtılarak alkollü içki elde etmek için hazırlanmış maya, şeker, pekmez ve su içeren sıvı, 2 alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 fişek, 15 sentetik ecza hap, 13 gram kenevir tohumu, 2 gram esrar maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç. ve A.A. yakalanarak emniyete götürüldü.

Samsun\'da sahte içki üretimi operasyonu
Kaynak: DHA
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