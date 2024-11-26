Samsun'da Şiddetle Mücadele Klipi Yayınlandı

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Samsun'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

Video klipte Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanı Eyüp Çakır ile Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın rol aldı.

Klipte katılımcılar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun her kesimine sorumluluk düştüğü vurgularken, "Şiddetsiz bir toplum için yanındayız." mesajını verildi.

Video klip, "#BizVarız" etiketiyle başta sosyal medya platformlarında yayımlandı.