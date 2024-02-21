Samsun'da polis uygulama noktasında silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da polis uygulama noktasında silahlar ele geçirildi

Samsun\'da polis uygulama noktasında silahlar ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 7 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 9 adet susturucu aparat ve 2 sökme aparatı bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

21.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:16
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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis uygulama noktasında aracında silah bulunan şüpheli yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurduğu bir araçta, 7 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, silahlara takılan ve şok tabir edilen 9 adet susturucu aparat, 2 sökme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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