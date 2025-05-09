Samsun'da Silahlı Saldırı: Eşine Adli Kontrol

TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN EŞİNE ADLİ KONTROL

Samsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı nedeniyle husumetli olduğu B.B.'yi, eşi S.B.'yi ve oğulları Ö.F.B.'yi tabanca ile vurarak yaralayan Feridun S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelinin yanındaki eşi Merve S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,