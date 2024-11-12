Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Barajyolu Caddesi'nde Ayvacık istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 55 AGL 554 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yolunda F.C. idaresindeki 55 VD 385 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.A, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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