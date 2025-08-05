Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

05.08.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde, Çarşamba'dan Ordu yönüne giden Abdullah K. (48) idaresindeki 34 BBZ 348 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Emre B. idaresindeki 55 EB 799, Furkan B. idaresindeki 61 AIR 106, Aydın A. idaresindeki 55 AGT 501 ve Bülent D. idaresindeki 55 SD 352 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, sürücü Abdullah K. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Çarşamba, Olaylar, 3-sayfa, samsun, Sağlık, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Jose Mourinho: Aslında bizim şampiyon olmamız gerekiyordu Jose Mourinho: Aslında bizim şampiyon olmamız gerekiyordu
Sakarya’da günlerce yanan ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Sakarya'da günlerce yanan ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Sırbistan’da Futbol Maçında Yıldırım Düşmesi Sırbistan'da Futbol Maçında Yıldırım Düşmesi
Yerlikaya’dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
Netanyahu, Gazze’ye saldırıları genişletme kararı aldı Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

16:47
“Sahte diplomalar“ gelmeyince şikayet yağdı: Çoluk çocuğumun rızkından ayırdım
"Sahte diplomalar" gelmeyince şikayet yağdı: Çoluk çocuğumun rızkından ayırdım
16:41
Meclis’te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
15:28
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
23:00
Ailesi İstanbul’u istememişti Tuta’nın yeni takımı belli oldu
Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu
22:51
Ozan Tufan kendisine ’’Kilolusun’’ diyenlere videolu cevap verdi
Ozan Tufan kendisine ''Kilolusun'' diyenlere videolu cevap verdi
22:48
Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı
Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı
22:46
Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti
Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti
22:24
Barcelona sezona bomba gibi girdi 3 maçta gol olup yağdılar
Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar
22:16
Kaya Çilingiroğlu’nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı
Kaya Çilingiroğlu'nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı
22:02
Avrupa’nın önemli takımları peşinde koştu Sarıyerspor’a imza attı
Avrupa'nın önemli takımları peşinde koştu! Sarıyerspor'a imza attı
21:25
Marmaray’da bir kadını saçlarını koklayarak taciz eden şüpheli yakalandı
Marmaray'da bir kadını saçlarını koklayarak taciz eden şüpheli yakalandı
21:19
Kütahya’da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi
Kütahya'da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 17:20:27. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.