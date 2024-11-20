Samsun'da Traktör-Tır Çarpışması - Son Dakika
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Samsun'da Traktör-Tır Çarpışması

Alaçam'da tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

20.11.2024 18:46
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Samsun'un Alaçam ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

Hasan Aysal yönetimindeki 37 AAA 593 plakalı tır, Samsun- Sinop kara yolu Gökçeboğaz Mahallesi'nde, Süleyman Akman (46) idaresindeki 37 DD 896 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile yanında bulunan babası Aslan Akman (71), sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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