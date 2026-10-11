Samsun\'da Tufan Haftası\'nda Gazze\'deki soykırım AGD ve MGV tarafından protesto edildi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Samsun'da protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfınca (MGV), "Tufan Haftası" kapsamında Gazze ve Filistin'e ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda MGV Samsun İl Temsilcisi İdris Yüce, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'nin bombalandığına işaret etti.

Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edildiğine dikkati çeken Yüce, "Gazze, dünya vicdanının ölçüldüğü yerdir. Gazze, uluslararası hukukun enkaz altında kaldığı yerdir ve Gazze, bütün kuşatmalara rağmen teslim olmayan bir halkın adıdır. Filistin meselesi 7 Ekim sabahı başlamadı. Filistin meselesi, 1897 Dünya Siyonist Kongresi'nde alınan ve 1948 yılında kurulan Yahudi Devleti ile başladı ve Filistin meselesi işgalin, sürgünün, yerleşimlerin, ablukanın ve nesiller boyunca devam eden zulüm meselesidir." dedi.

Yüce, insan hayatının değerinin coğrafyaya göre değişmeyeceğini dile getirerek, "Bir çocuğun hayatı, Londra'da ne kadar kıymetliyse Gazze'de de o kadar kıymetlidir. Bir annenin gözyaşı, New York'ta ne kadar gerçekse Han Yunus'ta da o kadar gerçektir. Çocukların hayatı değerlidir, Gazzelilerinki de değerlidir. Gazze'ye bombalar düşmeye devam ediyorsa, çocuklar ölüyor, insanlar yerinden ediliyor ve insani yardım engelleniyorsa bunun adını ateşkes koyamazsınız." ifadelerini kullandı.

Sloganlar atan katılımcılar, basın açıklamasının ardından "Direnişin Muştusu: Gazze Sergisi"ni ziyaret etti.

"Direnişin Muştusu: Gazze Sergisi", Gazze'deki yıkımı, Filistin halkının mücadelesini ve yeniden yaşama tutunma umudunu sanat eserleriyle anlatıyor.