Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde A.A'nın (65) evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 592,38 gram kubar esrar ve 80,98 gram kenevir tohumu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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