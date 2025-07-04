Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda S.K'nin (32) adresinde yapılan aramada 742 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

S.K. gözaltına alındı.