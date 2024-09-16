Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,85 gram esrar maddesi ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylerce Mahallesi'nde R.S'nin ikametinde yapılan aramalarda 1,85 gram esrar maddesi ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan R.S, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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