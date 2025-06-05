Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 4 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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