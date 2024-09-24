Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince İ.U. (48) ve H.U'nun (42) evlerine operasyon düzenlendi.

Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 310 sentetik ecza hapı ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

İ.U. ve H.U. gözaltına alındı.