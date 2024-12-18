Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu çerçevede İlkadım ilçesindeki iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu, 27 kapsül sentetik ecza hapı, 2,56 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü. ?????
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?