Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu çerçevede İlkadım ilçesindeki iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu, 27 kapsül sentetik ecza hapı, 2,56 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü. ?????