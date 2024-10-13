Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 bin 98 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 49 bin 98 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı S.İ. (35), emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 49 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?