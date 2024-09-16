Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Gazi Mahallesi'nde, O.A'ya ait eve operasyon düzenlendi.
Ekiplerin evde yaptığı aramada 62,75 gram esrar maddesi, 0,54 gram sentetik uyuşturucu, 17 adet sentetik ecza hapı, 1 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan ambalajlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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