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Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise sentetik ecza hapları bulundu.

Samsun\'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
25.01.2024 - 13:25,  Güncelleme: 13:26
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Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Y.Ş'nin uyuşturucu ve silah bulundurduğu istihbaratını değerlendirdi.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 3 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 2 kubar esrar içilmiş fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği, 34 tabanca mermisi, 7 kurusıkı tabanca mermisi, 1 dedektör, 37 tüfek kartuşu, 42 kurusıkı tabanca mermisi, 1 tüfek namlusu ve çok sayıda tabanca ile tüfek malzemesi ele geçirdi.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen F.D. ve Y.D'nin ikametlerinde yaptıkları aramalarda 235 sentetik ecza hapı buldu.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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