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Samsun'da Yeni Anayasa Tartışmaları

Samsun\'da Yeni Anayasa Tartışmaları

Samsun'da düzenlenen programda, yeni bir sivil anayasa ihtiyacı vurgulandı ve geçmiş anayasalar eleştirildi.

28.01.2025 20:16
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Samsun'da, " Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı yapıldı.

Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Samsun Şubesi tarafından Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk milletinin anayasayla tanışıklığının 1876'ya dayandığını söyledi.

Yeni bir anayasa yapılması taraftarı olduğunu belirten Malkoç, "Köklü bir anayasal geçmişimiz var ama sihirli değnek gibi görmüşüz anayasaları, dokunacak, her sorunu çözecek. 1876 yılında Birinci Meşrutiyet ilan ediliyor ve ardından Anayasa yürürlüğe giriyor. Ne bekliyorduk o dönemde? Eğer anayasayı ilan edersek Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne baskısı azalacaktı. Osmanlı Devleti'nin yenilenmesi ve yaşatılması sağlanacaktı ama olmadı." dedi.

Malkoç, 1961 ve 1982 anayasalarının darbeler sonrasında yapıldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"1982 Anayasası yapılalı 43 yıl oldu. Anayasa tarihimizde yürürlükte olan en uzun anayasa, sürekli eleştirdiğimiz, yapıldığı günden beri 'Değişsin, yenisini yapalım' dediğimiz Anayasa'dır. Dünyada Türk milleti kadar anayasa tartışan başka bir millet var mı bilmiyoruz. 1876'dan beri anayasa konuşuyoruz, hukuk tartışıyoruz. Bir toplumun ilerlemesi ve gelişmesinde hukukun öneminin çok büyük yeri var. O açıdan çok mühim. İsteğimiz şu, inşallah toplumun bütün kesimlerinin taleplerini karşılayacak, Türkiye'nin sorunlarını çözecek, insanı ve insan haklarını esas alan, hak ve hürriyetleri koruyan, hukuku üstün tutan, hakkaniyet ve adaletten yana olan katılımcı bir anayasa inşa ederiz. Toplumun her kesiminde yeni anayasa talebi var. Yeni anayasa yapım süreci elbette toplumun talebiyle olacak."

HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak da 1982 Anayasa'sının acı bir hikaye olarak durduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yüzdendir ki bugün 43 yaşında olan 1982 Anayasası, daha 5 yaşındayken 1987 yılında değiştirmeye yönelik çalışmaların muhatabı olmuştur. O günden bu yana darbe anayasasından kurtulmak ve sivil bir anayasaya sahip olmak amacıyla pek çok taslak hazırlanmış, makaleler yazılmış, çalıştaylar düzenlenmiş, farklı hükümetler tarafından irade ortaya konulmuş ancak sadece bazı maddelerde değişiklik yapılmakla yetinilmiştir. Anayasa'mız 23 seferde tam 184 kez değişmiş, adeta yamalı bohçaya dönmüş ancak yeni anayasa yapılma ihtiyacını maalesef ortadan kaldıramamıştır. Bugüne kadar yapılan değişiklikler sonucunda dil ve kavram uyumu da zayıflamış, kurumsal bütünlüğü kaybolmuştur. Yürürlükteki yasalarla uyumsuz ve çelişkili ifadeler barındırmaktadır. Artık zamanın ruhuna uygun, topluma dinamizm katan, demokratik, özgürlükçü, Türkiye Yüzyılı'na yakışır, toplum sözleşmesi niteliğinde milli ve egemen bir anayasa yapmak elzemdir."

Programa, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Yeni Anayasa Tartışmaları - Son Dakika

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