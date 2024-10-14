Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.
Yağışla birlikte bölgede hava sıcaklığı 17 dereceye geriledi.
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Son Dakika › Güncel › Samsun'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
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