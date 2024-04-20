Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü tır şarampole devrildi.
Samsun- Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkisinde H.B. idaresindeki 01 ATY 920 plakalı yonca yüklü tır şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun bir şeridi trafik akışına kapatıldı.
Ekipler, tırı olduğu yerden çekici yardımı ile çıkarabilmek için çalışma başlattı.
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