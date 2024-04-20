Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü tır şarampole devrildi - Son Dakika
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Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü tır şarampole devrildi

Samsun\'un Kavak ilçesinde yonca yüklü tır şarampole devrildi

Samsun-Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkisinde H.B. idaresindeki 01 ATY 920 plakalı yonca yüklü tır şarampole devrildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza nedeniyle yolun bir şeridi kapatıldı. Sürücü yara almadan kurtuldu ve ekipler tırı çekici yardımıyla kurtarmak için çalışma başlattı.

20.04.2024 00:18
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Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü tır şarampole devrildi.

Samsun- Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkisinde H.B. idaresindeki 01 ATY 920 plakalı yonca yüklü tır şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun bir şeridi trafik akışına kapatıldı.

Ekipler, tırı olduğu yerden çekici yardımı ile çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü tır şarampole devrildi - Son Dakika

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