Samsun'da zabıta memuru silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da zabıta memuru silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Samsun'da zabıta memuru Selçuk Kurt, yolda silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Şüpheli Recep S. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde korkutmak amaçlı ateş ettiğini, ölümü tahmin etmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.05.2024 13:26
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SAMSUN'da, yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35) ölümüyle ilgili Recep S. (37) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde korkutmak amaçlı ateş ettiğini, öleceğini tahmin etmediğini söyledi.

Olay, 29 Mayıs saat 18.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Belediyede zabıta memuru olarak çalışan Selçuk Kurt, kahveden çıkıp, yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü İsmail Şanlı ile konuşmaya başladı. Konuşmanın tartışmaya dönüştüğü sırada, duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan Recep S., inip Kurt'a tabancayla ateş etti. Recep S., 2 kez ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kurt, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücü İsmail Şanlı'yı dün yakalayıp, gözaltına alındı. Şanlı, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Recep S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde şüpheliyi gözaltına aldı. Recep S.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde korkutmak amaçlı ateş ettiğini, öleceğini tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da zabıta memuru silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Selçuk Kurt, Zabıta, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da zabıta memuru silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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