Samsun'dan İstanbul'a Kalp Grefti Ulaştırıldı

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Samsun'dan, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımızla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için 9 Ekim'de Çarşamba/Samsun'dan İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.