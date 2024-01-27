SAMDOB, Kahramanmaraş\'ta depremzede çocuklarla buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Kahramanmaraş'ta "Eni'nin Kalbi" operasını depremzede çocuklarla buluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı kapsamında SAMDOB, "Eni'nin Kalbi" çocuk operasıyla afetzede miniklerin kalplerine dokunmak için dördüncü kez turneye çıktı. Turne kapsamında ekip, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde operayı sahneledi.

SAMDOB koro sanatçısı Metin Bayram, AA muhabirine, depremin 1. yılında, çocukları mutlu edebilmek için yeniden bölgeye geldiklerini söyledi.

Bayram, çocuklarda depremin izlerini silmek istediklerini ifade ederek, "Çocuklarımızı biraz daha mutlu edebilmek, onların travmalarından kurtulmalarını sağlamak, yüzlerini güldürebilmek için oyunlarımızla turnelerimize devam ediyoruz. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Oyunu izleyen Alp Kaan Karaküçük ise "Tiyatro çok güzeldi. Diğer arkadaşlarıma da izlemelerini öneririm. Güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Turne ekibi, yarın Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda yine çocuklarla bir araya gelecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak için geçen yıl 19-27 Şubat, 12-16 Nisan ve 7-9 Haziran'da "Eni'nin Kalbi" çocuk operasını sahnelemişti.