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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim yapıldı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından denetim yapıldı. Bahçeler Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilen denetimde 164 araç kontrol edildi ve kural ihlali yaptığı tespit edilen 24 sürücüye toplamda 36 bin lira ceza kesildi.

Samsun\'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim yapıldı
26.01.2024 - 16:11,
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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun- Sinop karayolunun Bahçeler Mahallesi mevkisinde araç ve sürücüleri denetledi.

Uygulama kapsamında 164 aracı denetleyen ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 24 sürücüye 36 bin lira ceza kesti.

Kaynak: AA
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