Samsun\'un Yakakent ilçesinde \'Süt Toplama\' projesi

Samsun'un Yakakent ilçesinde uygulamaya konulan "Süt Toplama" projesi sayesinde, kırsal mahallelerde hayvancılık yapan üreticilerin elde ettiği sütün satışı için pazar sorunu yaşanmıyor.

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, kırsal mahalle ziyaretleri sırasında çiftçiler tarafından üretilen sütün yeterince değerlendirilemediğini fark etti.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat veren Kılıç, bu yılın ocak ayında "Süt Toplama" projesini uygulamaya koydu.

Proje kapsamında Sinop'taki bir süt işleme tesisiyle anlaşma yapıldı. Belirli günlerde Yakakent'in kırsal mahallelerine gelen firma çalışanları, süt toplama aracıyla çiftçilerin sütünü alarak tesise götürüyor.

Yakakent'in 15 kırsal mahallesindeki 170 üreticinin dahil edildiği proje hakkında AA muhabirine bilgi veren Kaymakam Kılıç, kırsal mahalledeki çiftçiler ile yaptıkları tarım buluşmalarında, kendilerine katkı sağlayacak projeleri görüştüklerini söyledi.

Kılıç, öncelikle üreticinin elindeki süt potansiyelini saptadıklarını, daha sonra pazarlama noktasında çalışma yaptıklarını ifade etti.

Üreticinin özellikle yaz aylarında sütlerinin ziyan olduğunu belirtmesi üzerine bunu önlemek için girişimlerde bulunduklarına değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ne kadar süt olabileceğini hesapladık. Aile ekonomilerine gelir sağlayabilecek şekilde süt potansiyeli olduğunu keşfettik. Ardından vatandaşlarımız, sütünü anlaştığımız firmaya satmaya başladı. İlk ay olan ocak ayında 1600 litre süt toplandı, kış dönemi olmasından dolayı. Gerekli desteği Kaymakamlık olarak sürdürdük. Aydan aya süt miktarı arttı. Haziran, temmuz ayına geldiğimizde toplanan süt ayda 50 tona kadar ulaştı."

Proje ile özellikle kadın üreticilere önemli bir gelir kaynağı sağlanmış olduğunu vurgulayan Kılıç, "Proje henüz ilk yılında. 9 aylık periyotta kırsal mahalleler olarak 200 ton süt sattık. Bu da yaklaşık 2 milyon liralık bir gelir. Amacımız bunun sürdürülebilir olması, çiftçilerimiz hayvancılıkla alakalı gelirini artırılması ve aile ekonomilerine katkı sunması. Bu sebeple ödümüzdeki dönemde önümüzdeki dönemde de çiftçilerimizi desteklemeye ve gelir elde etmelerinin devamını sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kılıç, firmanın kapı kapı gezerek çiftçilerin sütünü evinden aldığını, ödemeleri de haftalık olarak yaptığını dile getirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman de özellikle yaz dönemlerinde muhafaza edilmediği için üretilen sütün ziyan olduğunun altını çizerek, "Süt Toplama projesi ile hem bu problemi ortadan kaldırdık hem de vatandaşlarımıza maddi katkı sağladık." diye konuştu.

Kırsal Karaaba Mahallesi Muhtarı Erhan İkiz ise proje öncesinde sütlerinin değerlendirilemediğine dikkati çekerek, "Kaymakamımız ve Tarım Müdürlüğümüz sayesinde yaylalarımızdan, evlerimizden araçlarıyla her gün sütümüzü alıyorlar. Haftalık da paramızı getiriyorlar. Ben yaz aylarında sütten haftalık 5 bin lira aldım." dedi.

Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Emine Türkmen iki ineğinin olduğunu, iki günde bir 10-15 litre süt sattığını belirtti.